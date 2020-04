Slovenia: coronavirus, governo emette nuova obbligazione decennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sloveno ha emesso una nuova obbligazione decennale e ha esteso il volume delle due emissioni emesse in precedenza, totalizzando un nuovo debito di 2,25 miliardi di euro sul mercato internazionale. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano "Finance", il nuovo debito servirà a contrastare gli effetti dell'epidemia da coronavirus. Il debito pubblico di quest'anno è pertanto salito a 4,5 miliardi di euro. Il programma di finanziamento del bilancio pubblico approvato lo scorso anno prevedeva un tetto di 1,58 miliardi di euro per i nuovi finanziamenti. La scorsa settimana, il parlamento sloveno ha approvato un pacchetto socio-economico dal valore di tre miliardi di euro e il governo ha annunciato un altro pacchetto dallo stesso valore per la fine del mese. (segue) (Lus)