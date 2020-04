Slovenia: coronavirus, governo emette nuova obbligazione decennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier sloveno Janez Jansa ha plaudito questa settimana la Banca centrale europea e la Commissione europea per avere allentato le regole finanziarie, "aiutando i membri dell'Ue mentre stanno affrontando lo shock economico provocato dalla pandemia". In questo contesto, Jansa ha poi ribadito che "il coronabond rappresenta uno strumento fondamentale, ma non ha ancora il sostegno dei paesi membri più ricchi e questo è il punto in cui viene soppesato il futuro della valuta comune, l'euro, ma anche il futuro dell'Unione europea". (Lus)