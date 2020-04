Pasqua: sindaco Frascati firma ordinanza, chiuse tutte attività commerciali tranne essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Frascati, Roberto Mastrosanti, al fine di evitare possibili assembramenti favoriti dalle festività pasquali, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione di emergenza sanitaria in atto, ha firmato un'ordinanza (la N. 72 del 08-04-2020) che prevede la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020 (Pasqua e pasquetta) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessita , ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai. "Invito – raccomanda il sindaco - tutti i cittadini che non abbiano una reale urgenza, a rimanere a casa. La situazione sta lentamente migliorando, ma i rischi di contagio rimangono altissimi". (Com)