Energia: Gazprom, forniture a paesi non aderenti alla Csi in calo del 30 per cento

- Le forniture di gas della compagnia energetica russa Gazprom ai paesi non aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi) si sono attestate a 24,9 miliardi di metri cubi nei primi due mesi dell’anno, registrando un calo del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dai dati diffusi dal Servizio doganale federale della Federazione Russa, stando ai quali il decremento in termini assoluti è pari a 10,7 miliardi di metri cubi. Nello specifico, la riduzione più importante riguarda i Paesi Bassi con un calo del 54,8 per cento, seguiti dall’Austria (49,2) e dalla Germania con il 38,6 per cento. (Rum)