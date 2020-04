Messico: coronavirus, atterrato primo dei 20 carichi di aiuti dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato in Messico un aereo contenente la prima di una serie di forniture inviate dalla Cina come sostegno alla lotta contro la diffusione del nuovo coronavirus. Pechino, riportano i media locali, ha consegnato un totale di dieci tonnellate di presidi sanitari destinati a garantire la protezione del personale medico impegnato nella gestione dell'emergenza, soprattutto mascherine protettive e guanti. "Inizia un ponte aereo per appoggiare le istituzioni della salute", ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, parlando della "prima di 20" consegne attese dal paese asiatico. "Si sta lavorando con diversi paesi per garantire il rinforzo alle nostre istituzioni della salute", ha aggiunto Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. A bordo dell'apparecchio, un Boeing 787-7 Dreamliner, viaggiava tra gli altri il sottosegretario agli Affari multilaterali del miniseto degli Esteri, Martha Delgado Peralta, coordinatore delle operazioni. (segue) (Mec)