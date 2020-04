Messico: coronavirus, atterrato primo dei 20 carichi di aiuti dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un altro intervento sulle reti sociali, Ebrard ha ricordato che in occasione del recente vertice virtuale tenuto dai leader dei 20 grandi del mondo (G20), il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva proposto una politica di "porte aperte" ad apparecchiature e medicinali. La stessa "politica che sta permettendo al Messico di rifornirsi" di quanto utile per "fare fronte alla Covid-19". Delgado ha quindi riferito che i prossimi aiuti arriveranno su voli con cadenza di due o tre volte alla settimana. Una volta sbarcato dall'aereo, il materiale è stato indirizzato verso i centri di distribuzione, con la scorta dell'esercito. L'aereo, atterrato la scorsa notte - la mattina in Italia - era partito da Shanghai. (segue) (Mec)