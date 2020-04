Messico: coronavirus, atterrato primo dei 20 carichi di aiuti dalla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico denuncia una carenza di personale medico utile a fronteggiare l'emergenza, situazione che il viceministro alla Salute Hugo Lopez-Gatell riconduce all'eredità di anni di mancati investimenti e di basso sviluppo nel comparto. "Ovviamente in Messico ci sono medici, ma non in numero sufficiente. La Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha documentato da tanti anni che il Messico non ha sufficiente personale di salute rispetto a quelli che dovrebbe avere in condizioni ordinarie, e a maggior ragione durante una emergenza sanitaria come questa", ha detto il viceministro nel corso dell'aggiornamento quotidiano sulla pandemia. Il paese sconta i diversi anni di "bassi investimenti" nel comparto, ed è "pienamente documentato" che ha i numeri più bassi di medici ogni centomila abitanti all'interno della stessa Ocse. (segue) (Mec)