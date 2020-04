Messico: coronavirus, atterrato primo dei 20 carichi di aiuti dalla Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questo, il presidente Lopez Obrador, aveva parlato a inizio settimana di una possibile richiesta di aiuto a Cuba. "Con il governo di Cuba abbiamo relazioni molto buone. Ci sono conversazioni in corso per fare in modo, se necessario, di poter chiedere aiuto con specialisti di terapia intensiva, infermieri e medici specializzati", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Ad ogni modo, ha specificato il capo dello stato, è un processo che viene portato avanti "per gradi". Lopez Obrador ha peraltro rivendicato buone relazioni con l'interna comunità internazionale: "ci ha aiutato il governo cinese, abbiamo relazioni di cooperazione con il governo degli Stati uniti e relazioni molto buone con quello di Cuba". (segue) (Mec)