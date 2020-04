Messico: coronavirus, atterrato primo dei 20 carichi di aiuti dalla Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in campo delle Forze armate si concretizza nel cosiddetto Plan Dn-III. L'esercito potrà comprare e distribuire apparecchiature mediche specialistiche e mette a disposizione un robusto corredo di uomini e mezzi: 1.738 medici, 1.727 infermieri, 884 paramedici, 649 dentisti e 3,600 soldati di supporto alla logistica. E ancora, 100 ambulanze con unità intensiva, 470 autolettighe, 2.300 mezzi di trasporto merci e 34 aerei. Al via anche il "Plan Marina", grazie al quale la "Armada", la marina militare apre otto ospedali per i casi più gravi, allestisce dieci punti di isolamento, con una capacità di oltre 4000 posti. Il corpo armato offre inoltre dodici aerei per trasportare malati, 41 mezzi terrestri e sette imbarcazioni. (segue) (Mec)