Gallarate (VA): malmena la compagna con frullatore a immersione

- Malmena la compagna con il frullatore a immersione e spintona gli agenti intervenuti. È successo a Gallarate, in provincia di Varese, la sera di sabato scorso. La segnalazione è giunta al locale commissariato di polizia tramite una telefonata anonima il cui interlocutore ha riferito di udire preoccupanti richieste di aiuto provenienti da un’abitazione vicina. La squadra Volanti ha velocemente raggiunto il luogo indicato individuando, grazie anche alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini, l’appartamento interessato. Il trambusto era ancora in corso, tant’è che la donna ha continuato a urlare chiedendo aiuto. Vista l’urgenza di intervenire, gli agenti hanno energicamente bussato alla porta d’ingresso dell’abitazione e, dopo alcuni istanti durante cui un uomo, dall’interno, con tono nervoso e alterato, si è rifiutato di aprire chiedendo agli agenti di andarsene, finalmente sono riusciti a entrare trovandosi di fronte uno scenario inequivocabilmente riconducibile a una violenza appena consumata. La donna, raggiunta a fatica dagli operatori di polizia, ostacolati fisicamente dall’uomo che tentava di interporsi, era seduta sul divano, cosciente, con il volto ricoperto di sangue e in preda a una crisi di pianto. Mentre i poliziotti cercavano di parlare con lei nel tentativo di tranquillizzarla e di comprendere cosa fosse realmente accaduto, l’uomo, palesemente ubriaco, li ha spintonati cercando di allontanarli da casa, finché non l’hanno immobilizzato. (segue) (com)