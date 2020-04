Gallarate (VA): malmena la compagna con frullatore a immersione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna, poi messa a suo agio, ha raccontato di esser stata malmenata dal suo uomo, che nel percuoterla violentemente, ha utilizzato anche un pezzo di frullatore a immersione, oggetto poi ritrovato, ancora intriso di sangue, ben occultato all’interno di un cassetto della cucina ed è stato sequestrato. La vittima della violenza è stata poi accompagnata in ambulanza all'ospedale di Gallarate da cui, dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, è stata dimessa la mattina successiva, con diversi giorni di prognosi. Per le condotte violente palesate sia contro la compagna che nei riguardi dei pubblici ufficiali, l’uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso di strumento atto ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. (com)