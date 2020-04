Coronavirus: Comune Napoli dona 7mila Ffp2 a medici famiglia, farmacisti e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settemila mascherine del tipo Ffp2 sono state donate, a nome del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e dell'amministrazione comunale, ai rappresentanti di alcune tra le categorie maggiormente esposte al Covid-19 e impegnate al contrasto della pandemia. Lo ha fatto sapere in una nota lo stesso Comune di Napoli. Si tratta, hanno precisato, di presidi sanitari il cui utilizzo viene prescritto o consigliato a chi può o potrebbe trovarsi a diretto contatto con pazienti positivi. Le settemila mascherine di tipo Ffp2 sono state ritirate stamani a Palazzo San Giacomo dal presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli Ciro Carbone, dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli Vincenzo Santagada e dal presidente dell'Ordine dei medici e segretario della Federazione italiana dei medici di famiglia Silvestro Scotti. In merito Carbone, Santagada e Scotti hanno dichiarato: "l'apprezzamento più vivo per la sensibilità e la stretta e reale vicinanza dimostrata dal Comune di Napoli nello stare accanto a chi sta lottando in prima linea per contrastare la terribile epidemia". (Ren)