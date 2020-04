© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo è calato il prezzo delle importazioni di gas naturale in Ucraina su base mensile. Rispetto a febbraio 2020, il costo del gas naturale è stato inferiore dell’8,8 per cento, da 168,49 a 153,65 dollari per mille metri cubici, come rilevato dal ministero per lo Sviluppo economico, del commercio e dell’agricoltura dell’Ucraina, ripreso dai media locali. (Kiev)