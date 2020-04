India: Kashmir, due dei terroristi uccisi nello scontro di Kupwara erano stati in Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre dei cinque terroristi uccisi il 5 aprile nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Kupwara, erano del posto e risultavano irrintracciabili dal 2018: è quanto emerge dalle prime indagini sullo scontro, in cui sono stati uccisi anche cinque militari delle forze speciali dell’Esercito. Tre militanti, riferisce la stampa indiana, sono stati identificati come Sajjad Ahmad Hurrah di Daramdora, nel distretto di Shopian, Aadil Hussain Mir e Umar Nazir Khan di Liver, nel distretto di Anantnag. Secondo le agenzie di sicurezza si erano recati in Pakistan per essere addestrati nell’uso di armi ed esplosivi. I primi due, stando al controllo dei passaporti, avevano attraversato separatamente la frontiera dal varco Attari-Wagah, nel Punjab, nell’aprile del 2018, mentre i movimenti del terzo non sono ancora stati ricostruiti. Il gruppo è tornato il primo aprile attraverso la linea di controllo, la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il Kashmir indiano da quello pakistano. Ieri nel Jammu e Kashmir, a Bijbehara, nel distretto di Anantnag, c’è stato un altro attacco, con una granata, in cui è rimasto ucciso un agente della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). (segue) (Inn)