I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Congo-Kinshasa: coronavirus, governo dispone rilascio di 1.200 detenuti - Il governo della Repubblica democratica del Congo ha disposto il rilascio di 1.200 detenuti, come misura per decongestionare le carceri e contenere il contagio da coronavirus. Come riferito ai media locali dal ministro della Giustizia, Celestin Tunda, le autorità procederanno a rilasciare gli autori di piccoli reati, mentre magistrati e giudici sono esortati a condannare al carcere solo chi è coinvolto in casi gravi, dall'omicidio allo stupro. Fra le carceri che saranno più decongestionate c'è quella della capitale Kinshasa, da dove saranno rilasciati 700 detenuti. Nel paese sono stati confermati finora 183 casi di coronavirus, di cui 20 deceduti. (segue) (Res)