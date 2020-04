I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: coronavirus, operatori sanitari denunciano carenza di attrezzature - In Sudafrica i rappresentanti dell'Unione nazionale per l'educazione, la salute e gli operai (Nehawu), principale sindacato degli operatori sanitari del paese, sono comparsi in tribunale per contestare al governo la carenza di attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione per il personale medico nel quadro dell'emergenza coronavirus in corso. "Il rischio che i dipendenti vengano infettati dal virus Covid-19 è reale", ha dichiarato ai media locali la segretaria generale di Nehawu, Zola Saphetha, ricordando che il Sudafrica è il paese del continente con il più alto numero di casi di contagio (1.749 al momento). Il ministro della Sanità Zweli Mkhize ha risposto alla protesta commentando che attualmente il governo dispone ancora di materiale sanitario sufficiente per affrontare l'emergenza, e che nel paese i dispositivi di protezione non sono stati esauriti. Il ministro ha tuttavia invitato gli operatori sanitari a segnalare alle autorità eventuali carenze, in modo da poter provvedere e garantire la protezione del personale sanitario. Proteste simili a quelle del personale sanitario sudafricano si sono verificate anche nello Zimbabwe, dove all'inizio dell'epidemia i medici del principale sindacato sanitario hanno scioperato rivendicando maggiori protezioni.Res (segue) (Res)