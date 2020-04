I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: coronavirus, laboratorio di Mogadiscio potrà analizzare i tamponi - Il governo della Somalia è pronto per effettuare ed analizzare i test di coronavirus nella capitale Mogadiscio. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, precisando che il Centro nazionale di ricerca sulla salute è stato attrezzato allo scopo e per questo i tamponi non dovranno più essere analizzati a Nairobi, in Kenya. Nel paese sono stati per il momento confermati 8 casi di contagio e nessun decesso. Come misura di contenimento del contagio, le autorità di Mogadiscio hanno vietato dal primo aprile gli assembramenti nella famosa spiaggia del Lido, mentre agli hotel e ai ristoranti che vi operano è stato ordinato di applicare misure igieniche per ridurre il rischio di diffusione del virus. (segue) (Res)