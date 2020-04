I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: coronavirus, governo prevede crescita del 3 per cento nel 2020 - La crescita economica del Kenya rallenterà quest'anno al 3 per cento, rispetto ad una stima precedente del 6,1 per cento, a causa delle conseguenze della crisi per coronavirus. Lo ha riferito il ministro delle Finanze, Ukur Yatani, citato dall'emittente locale "Citizen". Secondo il governo di Nairobi, è probabile che la crescita del paese si riduca ulteriormente a causa della crisi. Le autorità hanno annunciato stime più precise a partire dal prossimo mese. Ieri il presidente Uhuru Kenyatta, che ha disposto ieri un periodo di isolamento di 21 giorni per la capitale Nairobi, ha escluso di applicare un blocco totale delle attività e dei movimenti in tutto il paese come misura per contrastare la diffusione del contagio, spiegando che a suo parere misure troppo severe affamerebbero la popolazione. In un discorso diffuso in diretta su tre emittenti radio, Kenyatta ha precisato che il "lockdown" completo sarà l'ultima misura che il governo prenderà in considerazione se i cittadini non si atterranno alle restrizioni fin qui annunciate. Per il momento, il capo dello Stato ha imposto un coprifuoco notturno fra le 19 e le 5 del mattino sul territorio nazionale e ha vietato di muoversi all'interno della capitale e fra Nairobi e le contee costiere del paese, dove i casi di contagio sono in aumento. In un'intervista trasmessa dalla presidenza sul suo account Twitter ufficiale, Kenyatta ha ribadito che l'idea di fondo delle direttive è di prevenire uno scenario in cui il paese si trovi in gravi difficoltà e non sappia come dare da mangiare ai suoi cittadini. In Kenya sono stati finora confermati 172 casi di contagio, di cui 6 morti. (Res)