I fatti del giorno - Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: fonti russe, pronta nuova bozza di accordo Opec+ su tagli produzione petrolifera - Il comitato di monitoraggio dell’accordo Opec+ ha già predisposto una bozza del nuovo accordo sul taglio della produzione petrolifera che dovrebbe essere concordato durante la riunione in videoconferenza prevista domani. È quanto riferisce una fonte dell’agenzia di stampa “Sputnik”, secondo cui il segretario generale dell’Opec, Mohammed Barkindo, avrebbe già avviato i colloqui con i singoli paesi per arrivare alla riunione di domani con un’intesa di base. "La bozza del comitato di monitoraggio sulle quote è pronto. È tenuto in gran segreto e i dettagli saranno discussi domani. Questa sera, il segretario generale dell'Opec Mohammed Barkindo dovrebbe avere dei contatti telefonici con alcuni paesi aderenti all’intesa per discutere della loro disponibilità a effettuare dei tagli e ascoltare le loro proposte. Ma, naturalmente, tutto sarà rivelato domani", ha detto la fonte. I prezzi del petrolio sono crollati nelle ultime settimane a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo Opec+. La Russia, capofila dei paesi non facenti parte dell'Opec, ha deciso di non aderire alla proposta avanzata dall'Arabia Saudita e dagli altri membri del Cartello petrolifero. (segue) (Res)