I fatti del giorno - Europa orientale (3)

- Ucraina: Pil in calo dello 0,2 per cento su base annua nei primi due mesi del 2020 - Il prodotto interno lordo dell’Ucraina è sceso dello 0,2 per cento su base annua nel corso dei primi due mesi del 2020. A gennaio, il dato ha segnato un -0,5 per cento, come si legge in un rapporto del ministro dello Sviluppo economico, del commercio e dell’agricoltura dell’Ucraina. La produzione industriale è scesa dell’1,8 per cento a febbraio, dopo una ulteriore riduzione segnata a gennaio, del 2,6 per cento. A febbraio hanno iniziati a farsi presenti gli effetti dell’epidemia di coronavirus, oltre al calo della domanda di risorse energetiche, dovuta al clima più caldo della norma, in particolare la minore richiesta di gas naturale dall’Unione europea. (segue) (Res)