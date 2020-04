I fatti del giorno - Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Medvedev, Washington non vuole avviare un dialogo serio sul Nuovo Start - La Russia è pronta ad estendere immediatamente il Trattato per la limitazione delle armi strategiche offensive (Nuovo Start), ma gli Stati Uniti non stanno portando avanti i colloqui onestamente. Lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev in un editoriale esclusivo pubblicato per l’agenzia di stampa “Tass”. "La nostra posizione, espressa dal presidente Vladimir Putin, rimane invariata. La Russia non è interessata a una corsa agli armamenti e rimane pronta ad estendere l'accordo Nuovo Start immediatamente e senza alcuna condizione preliminare. Tuttavia, gli Stati Uniti, contrariamente a quanto visto dieci anni fa, non vogliono avviare un dialogo serio, onesto e professionale", ha scritto Medvedev. L’ex premier ha sottolineato che "l'estensione del trattato potrebbe consentire il tempo per lo sviluppo di un nuovo ed, eventualmente, anche multilaterale sistema di controllo strategico degli armamenti". Ma se il Nuovo Start cesserà di esistere, la sua conclusione avrà conseguenze estremamente gravi per la sicurezza internazionale, ha aggiunto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo. (Res)