© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: coronavirus, inviati aiuti in cinque paesi dei Balcani- Da Ankara è partito stamane un aereo militare carico di materiale sanitario destinato a cinque paesi balcanici per la lotta al coronavirus. Lo ha twittato il ministero della Difesa turco. Il dicastero ha affermato che "maschere, camici e kit per effettuare tamponi preparati dal ministero della Salute turco verranno consegnati a Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo su indicazione del presidente (Recep Tayyip) Erdogan". In precedenza, equipaggiamento medicale è stato consegnato a Italia e Spagna. (segue) (Res)