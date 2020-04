© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: i contagiati sono 1.282 in Croazia, 18 i decessi confermati - I contagiati da coronavirus in Croazia sono attualmente 1.282, mentre i decessi confermati son 18. Lo ha comunicato oggi l'emittente "N1" a seguito della conferenza stampa del ministro della Sanità croato Vili Beros, che oggi si è recato a Spalato, dove nel corso della notte è risultato il contagio di dieci ospiti di una casa per anziani. Beros ha detto che "la Croazia controlla il corso dell'epidemia, invece di lasciare che essa controlli noi, ma non dobbiamo ingannarci e le immagini dello scenario italiano devo farci da monito". Beros ha detto che "siamo ancora minacciati dal peggioramento di questo andamento positivo, soprattutto se cambieremo il nostro atteggiamento". (segue) (Res)