- Serbia: Vucic, Cina ci ha fornito i maggiori aiuti per emergenza coronavirus - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che la Cina è il paese che ha offerto il maggiore aiuto al paese balcanico nella lotta all'emergenza coronavirus. In un intervento per l'emittente "Rts", Vucic ha precisato che la Serbia prosegue nel proprio percorso europeo. "Dobbiamo essere chiari. La Serbia è in un percorso verso l'Ue, questo non cambia. La sostanza è che o dico la verità o delle bugie. Più di tutti ci ha aiutati la Cina e questo la gente lo deve sapere. Ci hanno donato 100 respiratori nel momento in cui ci erano più necessari", ha dichiarato Vucic. Il capo dello Stato ha poi reso noto che il Montenegro ha rifiutato l'offerta di consegna da parte della Serbia di 5 respiratori contro l'emergenza coronavirus. Secondo Vucic, le autorità di Podgorica hanno dichiarato "che non gli interessa". "Cosa devo fare con la gente. Non volete? Grazie per il fatto che non li volete, non ci sono filosofie da fare in questi casi", ha commentato Vucic. Il presidente serbo ha inoltre ringraziato l'ambasciata norvegese a Belgrado, che "si sforza di procurarci respiratori" da Hong Kong e dalla Turchia. "Ed ecco come vanno le cose. La gente deve sapere la verità", ha concluso Vucic. (segue) (Res)