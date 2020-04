© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovenia-Russia: coronavirus, ricevute da Mosca 10 mila maschere protettive - La Slovenia ha ricevuto 10 mila maschere protettive provenienti dalla Russia. La consegna di aiuti sanitari è frutto del lavoro dell’ambasciata russa a Lubiana, dell’Associazione di amicizia sloveno-russa e della società Steel Group, ha riferito la sede diplomatica di Mosca, specificando che gli aiuti rientrano nell’ambito del programma di assistenza umanitaria organizzato per affrontare l’emergenza del coronavirus. "Sono state consegnate a delle case di cura per anziani a Lubiana", si legge sull’account Twitter ufficiale dell’ambasciata russa. Il primo caso di coronavirus in Slovenia è stato confermato il 4 marzo: oggi sono, invece, 1.055 i contagi totali e 36 i decessi. (segue) (Res)