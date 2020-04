© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: primo caso di coronavirus a Bengasi - Un primo caso di coronavirus è stato registrato anche nell'est della Libia. L'Alta commissione per la lotta alla pandemia da coronavirus, che fa capo al governo libico non riconosciuto con sede a Bengasi, ha annunciato che il primo caso di contagio riguarda proprio la città capoluogo della Cirenaica. Nel corso di una conferenza stampa, infatti, è stato spiegato che la vittima del contagio è un uomo di 55 anni rientrato in Libia 20 giorni fa via Tunisi e proveniente dalla Turchia. (segue) (Res)