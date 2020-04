I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: le autorità dell'Egitto annunciano 9 morti e 128 nuovi casi - Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato che nove persone sono morte di coronavirus nelle ultime 24 ore, il record giornaliero da quando il paese delle piramidi ha registrato il primo caso a metà febbraio. Il bilancio ufficiale in Egitto sale così a 94 decessi. Altri 128 egiziani sono risultati positivi alla Covid-19, portando il totale dei casi a 1.450. Circa 427, tuttavia, sono risultati negativi al test dopo aver ricevuto cure mediche, mentre 276 sono completamente guariti e sono stati e dimessi dagli ospedali. Il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha annunciato che i casi meno gravo verranno trasferiti nei campus sotto la completa supervisione medica. Parlando ieri in televisione, il presidente Abdel Fatah al Sisi ha detto che l’Egitto è pronto a rispondere “a ogni scenario” relativo alla crisi del coronavirus. "Abbiamo tutto pronto per sostenere ogni aspetto della crisi", ha detto il capo dello Stato. Al Sisi ha nuovamente rivolto un appello ai cittadini a prendere sul serio il virus Sars-Cov-2, altrimenti saranno adottate misure più severe. "Vado in strada da solo, a volte in borghese, per vedere che succede prima delle ore del coprifuoco. Ho scoperto che le persone sono indifferenti, sedute sui microbus senza mascherine protettive. Se è necessario distribuiremo mascherine a metà prezzo o gratuitamente: non sarà un problema farlo", ha indicato Al Sisi. Esortando gli egiziani a rispettare ulteriormente le misure di contenimento, Al Sisi ha affermato: "Non vogliamo adottare misure più severe perché vorremmo evitare una sospensione completa". Le autorità hanno imposto misure severe per limitare l'interazione sociale nel paese più popoloso del mondo arabo, incluso un coprifuoco notturno entrato in vigore la scorsa settimana. Coloro che violano le misure potrebbero rischiare multe fino a 4.000 sterline egiziane (250 dollari) e pene detentive. Le autorità hanno anche chiuso scuole e università, mentre il traffico aereo è stato bloccato fino al 15 aprile. (segue) (Res)