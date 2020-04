© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Tunisia: telefonata tra Borrell e premier Fakhfakh, focus su Covid-19 e sostegno europeo - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto ieri una telefonata con il primo ministro tunisino, Elyes Fakhfakh. Lo si apprende da una nota appena diramata dal Servizio europeo per l'azione esterna, che ha spiegato che nella conversazione Borrell si è congratulato con il primo ministro per la sua nomina e ha ribadito la solidarietà dell'Unione europea nei confronti della Tunisia e del suo popolo in questo momento difficile, come dimostrato dall'accelerazione dell'erogazione del sostegno di circa 250 milioni di euro al bilancio tunisino per il 2020. Il Seae ha spiegato che questa decisione, presa in accordo con la Tunisia, mira a sostenere gli sforzi tunisini per affrontare l'epidemia di coronavirus. Nella telefonata, Borrell e Fakhfakh hanno sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide poste dal coronavirus. A tale proposito, l'Alto rappresentante ha informato il primo ministro della riunione dei ministri europei dello Sviluppo, che si svolge oggi, per definire un approccio europeo comune a sostegno dei nostri paesi partner nella lotta contro il coronavirus. La telefonata si è inoltre concentrata sull'importanza di continuare ad approfondire il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Tunisia. (Res)