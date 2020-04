Russia-Usa: Cremlino, è Washington a mettere a rischio il Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’estensione del Nuovo trattato strategico sulla riduzione degli armamenti (Start) bisognerebbe chiedere conto agli Stati Uniti, dal momento che non è la Federazione Russa ad impedirne il prolungamento. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Stiamo parlando dell’ultimo accordo sulla riduzione degli armamenti ancora in piedi tra Mosca e Washington: un’intesa importante per l’intero pianeta, che al momento è a rischio a causa della riluttanza degli Stati Uniti”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, sottolineando che “la pandemia di Covid-19 ha reso necessaria la sospensione di una serie di consultazioni”. (Rum)