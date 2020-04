Cooperazione: coronavirus, Unhcr intensifica prevenzione per rifugiati in Africa orientale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi della regione hanno introdotto limitazioni severe alla libertà di circolazione che spaziano dalla chiusura delle frontiere fino all'isolamento dei cittadini e al coprifuoco. L'Unhcr esorta questi Paesi, alcuni dei quali accolgono rifugiati con generosità da decenni, a continuare ad assicurare protezione e accesso all'asilo a tutti coloro che fuggono da guerre e persecuzioni in questi tempi difficili. Nell'ambito del Piano di risposta umanitaria globale delle Nazioni Unite contro la crisi, l'Unhcr ha lanciato un Appello di emergenza per la raccolta di 255 milioni di dollari da destinare alla realizzazione di interventi e preparativi salvavita in risposta alla pandemia da Covid-19, dei quali una cifra iniziale di 15 milioni è necessaria per le esigenze specifiche dei Paesi dell'Africa orientale e del Corno d'Africa. L'Unhcr esorta la comunità internazionale ad assicurare il sostegno finanziario necessario per garantire la salute e la sicurezza di rifugiati, sfollati interni e comunità di accoglienza durante la crisi in corso. L'Ufficio regionale dell'Unhcr per l'Africa orientale, Corno d'Africa e la regione dei Grandi Laghi è competente per 11 Paesi: Burundi, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda. (Com)