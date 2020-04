Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sul voto per corrispondenza approvata dal Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, è necessaria perché probabilmente sarà l'unico modo per votare nei prossimi due anni. Lo ha detto l'ex vicepremier Jaroslaw Gowin, intervistato dall'emittente televisiva "Tvn24". Gowin continua però a dire che le elezioni presidenziali non dovrebbero svolgersi il prossimo 10 maggio. "Me ne vado da solo dal governo, per evitare una crisi. Un governo di minoranza prima o poi condurrebbe a elezioni anticipate. Poiché non condivido l'idea che le presidenziali si facciano il 10 maggio, tanto più non voglio provocare elezioni anticipate, specialmente in un periodo del genere", ha spiegato Gowin. "Le mie dimissioni sono un'espressione di protesta non contro la legge sul voto per corrispondenza, ma solo contro la mancata esclusione del voto a maggio", ha precisato. La legge passerà ora al Senato, dove il leader di Porozumienie si aspetta un veto. (segue) (Vap)