Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria" (2)

- Il Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, ha approvato infatti la proposta di votare esclusivamente per corrispondenza alle elezioni presidenziali del prossimo 10 maggio.La proposta prevede anche che il presidente del Sejm possa decidere di spostare la data delle elezioni. A favore del testo – e di tre emendamenti presentati dal partito di governo Diritto e giustizia (PiS) – hanno votato 230 deputati, mentre 226 hanno votato contro e 2 si sono astenuti. Ora la legge passerà al Senato, che entro 30 giorni dovrà decidere se approvarla senza modifiche, emendarla o cassarla. Il testo introduce il voto per corrispondenza per tutti i cittadini alle prossime presidenziali, anche in caso di secondo turno. Nella legge si stabilisce inoltre che il voto si svolga senza interruzione dalle ore 6 alle 20. (segue) (Vap)