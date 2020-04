Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza coronavirus, tema centrale nel dibattito politico ed economico in tutto il mondo, sta cedendo il passo in Polonia allo scontro fra maggioranza e opposizione in merito alla data delle prossime elezioni presidenziali. Il voto per scegliere il nuovo capo dello Stato polacco dovrebbe tenersi il 10 maggio prossimo, ma la quarantena imposta dalle autorità di Varsavia e la crescita del numero dei contagi (oltre 4 mila al momento) rendono effettivamente difficile mantenere la data fissata precedentemente. Su questo tema si confrontano ormai da settimane il governo e i partiti di opposizione, seppure anche all’interno della maggioranza siano ormai apparse delle divisioni fondamentali. Il vicepremier e leader partito polacco Porozumienie (Accordo), Jaroslaw Gowin, ha deciso di rassegnare le dimissioni dall’incarico in seno all’esecutivo, citando la divergenza di opinioni in merito alla necessità di posticipare le presidenziali come causa della sua decisione. Gowin è infatti propugnatore di una soluzione “estrema”, costituzionalmente parlando, ovvero l’estensione di altri due anni del mandato dell’attuale capo dello Stato, Andrzej Duda. Questi resterebbe quindi in carica sette anni invece dei cinque ormai giunti a scadenza, eliminando la necessità di andare al voto a maggio o comunque nei prossimi mesi. (segue) (Vap)