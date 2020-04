Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visione di Gowin si basa sulla situazione dell’epidemia nel paese, dal momento che il picco dei contagi è atteso proprio nelle prossime settimane, fino a maggio-giugno, e le stesse autorità di Varsavia, come spiegato dal premier Mateusz Morawiecki in un intervento al Sejm, sono preoccupate da tale scenario. Per questo motivo la presa di posizione del partito di maggioranza Diritto e giustizia (PiS) di andare avanti con la data del 10 maggio sembra dettata dalla volontà di mandare un messaggio politico al paese, agli alleati e agli avversari, seppur in contrasto con le stesse misure di quarantena prese dall’esecutivo. Mentre la Polonia ha sospeso la circolazione degli abitanti e di fatto fermato gran parte delle attività economiche a livello nazionale, il leader di PiS, Jaroslaw Kaczynski, ritiene che non ci siano le condizioni per introdurre uno stato d’emergenza nel paese, scenario che motiverebbe un eventuale spostamento delle elezioni presidenziali. Kaczynski è intervenuto nei giorni scorsi per commentare la proposta di legge avanzata proprio dai deputati di PiS, che ammetterebbe il voto per corrispondenza esteso a tutti i cittadini per il 10 maggio. (segue) (Vap)