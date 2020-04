Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di maggioranza ha definito “assolutamente non legale” l’ipotesi di posticipo delle elezioni, citando il dettato costituzionale della Polonia, e ricordando come nelle scorse settimane, con l’emergenza coronavirus ormai diffusa in Germania, i cittadini della Baviera si siano lo stesso recati ai seggi per le municipali, così come dovrebbe avvenire prossimamente in Corea del Sud, per il rinnovo del parlamento. Anche Duda, diretto interessato alla questione, ha parlato positivamente dell’ipotesi di voto per posta, pur rilevando come la situazione sarebbe “insolita”. Nei giorni scorsi intanto è stato sostituito il direttore del servizio postale nazionale. Con una mossa inaspettata, il governo ha inserito Tomasz Zdzikot, fino a quel momento viceministro della Difesa, nel consiglio di amministrazione della società Poczta Polska, di cui ha subito dopo assunto la guida, sostituendo Przemyslaw Sypniewski. Secondo il quotidiano polacco “Rzeczpospolita”, che cita sue fonti interne al PiS, questa misura sarebbe stata determinata dalla volontà dei vertici del partito di governo di mettere una persona di fiducia alla guida del servizio postale in questa fase potenzialmente critica. (segue) (Vap)