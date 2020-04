Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione chiede invece un rinvio del voto per le presidenziali in autunno, sperando che la situazione sanitaria nel paese sia cambiata in meglio (prospettiva che molti esperti ritengono difficilmente realizzabile). Anche fra le fila dei contendenti di Duda non c’è però una linea comune sul da farsi, dal momento che la principale avversaria dell’attuale capo dello Stato, la candidata di Piattaforma civica (Po) Malgorzata Kidawa-Blonska, ha addirittura paventato un ritiro dalla corsa elettorale in caso non venga spostata la data delle elezioni, sospendendo già da ora la propria campagna. Kidawa-Blonska ritiene che al momento la lotta al coronavirus sia “l’unica battaglia da condurre nel paese” e che l’organizzazione delle presidenziali per il 10 maggio sia “un atto criminale”. Il boicottaggio del voto proposto dalla candidata di Po non sembra però aver riscontrato successo fra gli altri esponenti dell’opposizione che corrono per la carica di capo dello Stato. L’idea di Kidawa-Blonska è stata definita “folle” dal candidato di estrema destra Krzysztof Bosak, mentre la coalizione Lewica (La Sinistra) ritiene che l’esponente di Po vada verso “un ritiro dalla vita politica”. Il candidato indipendente Szymn Holownia, ritiene che il boicottaggio delle presidenziali da parte dell’opposizione si tradurrebbe in una perdita dei diritti civili e di rappresentanza in Polonia. (segue) (Vap)