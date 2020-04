Polonia: Gowin (Porozumienie), legge su voto per corrispondenza "è necessaria" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi intanto indicano chiaramente un vantaggio di Duda al primo e a un eventuale secondo turno delle presidenziali, rendendo evidente da una parte l’interesse di PiS di andare al voto quanto prima, ma al contempo mettendo in dubbio la linea di prudenza espressa dalla maggioranza e dal governo polacco fino a questo momento per contenere il coronavirus. La probabile affluenza alle elezioni del 10 maggio sarebbe molto bassa, attestandosi intorno al 30 per cento, secondo gli istituti demoscopici. Alcuni commentatori rilevano inoltre come la soluzione di invitare i cittadini più anziani a non recarsi ai seggi e di votare per posta rafforzerebbe ulteriormente le possibilità di Duda, dal momento che gli over-60 costituiscono lo zoccolo duro dell’elettorato di PiS. (Vap)