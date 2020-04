© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, osserva su Twitter che "nell'eurogruppo l'Italia sostiene accordi all'altezza delle sfide. Passi in avanti sono stati fatti nel negoziato, oltre le scelte di Commissione, Bei e Bce". Per l'esponente dell'esecutivo, "i governi nazionali devono prendere decisioni coraggiose su una politica fiscale comune. L’Europa è ora o mai più". (Rin)