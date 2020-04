Turchia: in calo del 18,8 per cento i passeggeri negli aeroporti nel primo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 33,6 milioni di passeggeri sono transitati dagli aeroporti turchi nel primo trimestre del 2020. Lo ha dichiarato l'autorità aeroportuale nazionale. Su base annua, i mesi tra gennaio e marzo hanno visto un calo del 18,8 per cento sia sulle tratte nazionali che internazionali: le prime hanno subito una diminuzione dei transiti del 20,9 per cento con 19,5 milioni di passeggeri, le seconde del 15,7 per cento con 14,1 milioni. Gli aeroporti turchi hanno visto transitare 376.107 voli dai 424.667 del primo trimestre 2019. Da gennaio a marzo 2020, il traffico merci ha raggiunto le 739.859 tonnellate. (Tua)