Agromafie: Omizzolo (Eurispes), giro affari crescerà del 20 per cento da qui a un anno

- Il giro d’affari delle agromafie, da qui a un anno, potrà aumentare anche del 20 per cento, passando dai 24,5 miliardi attuali (fonte Eurispes) a oltre 30 miliardi. È la stima fatta ad Agenzia Nova da Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e tra i maggiori esperti del fenomeno del caporalato in Italia. Infatti, anche se le attività commerciali e industriali sono bloccate per l’emergenza coronavirus, nei campi agricoli il lavoro va avanti e mostra già l’altra faccia della medaglia: quello che porge il fianco alla criminalità organizzata. “Stiamo già andando verso un peggioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri, soprattutto nei luoghi dove c’è il sistema ‘ghetto’, come a Rosarno in Calabria, a San Ferdinando in Puglia e a Castel Volturno in Campania - spiega Omizzolo -. In altri luoghi, invece, stiamo rilevando che spesso, alla crisi dell’azienda, sta seguendo una crisi del lavoro che si sta trasformando in grave povertà economica”. (segue) (Rer)