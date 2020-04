Agromafie: Omizzolo (Eurispes), giro affari crescerà del 20 per cento da qui a un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il caso della zona del pontino, in provincia di Latina, dove già si sta “registrando una ulteriore esposizione allo sfruttamento del lavoro e un incremento dei processi di ricatto. I padroni - prosegue Omizzolo - chiedono di lavorare più ore ma a parità di salario, o le stesse ore ma pagando meno soldi”. Soltanto alcuni giorni fa, prima Coldiretti, poi Terra e Flai Cgil, avevano lanciato l’allarme della carenza di braccianti nei campi destinati alle coltivazioni. E se le paghe prima dell’emergenza erano molto più basse di quanto previsto dal contratto provinciale, ora si stanno riducendo al minimo. Prima dell’epidemia, un bracciante straniero guadagnava tra i 3,5 e i 4 euro l’ora, lavorando tra le dieci e le dodici ore al giorno, sei o anche sette giorni su sette. “Oggi stiamo arrivando a paghe di 3 euro l’ora con l’obbligo per molti braccianti di doversi munire autonomamente di guanti, mascherine e dispositivi di protezione - sottolinea Omizzolo -. Diversi braccianti ci hanno già segnalato che i padroni non li accettano a lavoro, se non sono muniti di mascherine e guanti, che devono procurarsi da soli”. (segue) (Rer)