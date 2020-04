Agromafie: Omizzolo (Eurispes), giro affari crescerà del 20 per cento da qui a un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reclutamento delle persone, invece, avviene con le solite modalità di prima della pandemia: i furgoncini raccolgono i migranti in strada e li conducono ai campi di lavoro. Quello che è cambiato sono le vie percorse, “si scelgono strade secondarie o non esposte a posti di controllo” e i luoghi di incontro. Nel pontino, per esempio, i furgoncini girano porta a porta, raccolgono i lavoratori direttamente dalle baracche o case in cui vivono. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nel territorio a sud di Latina, “sono già scattate tre denunce, ma solo perché non erano rispettate le prescrizioni anti-contagio a bordo dei furgoncini. Nelle aziende, invece, i controlli non ci sono”, sottolinea Omizzolo. E si continua, come prima della pandemia, a lavorare, molto spesso, senza tutele e diritti, con i braccianti indotti ad assumere sostanze dopanti per lavorare come schiavi, come racconta Omizzolo in “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana”, uscito da Feltrinelli nel 2019. Il tutto, mentre “persiste il problema del decreto sicurezza che, come denunciato da Amnesty, ha regalato alle mafie e allo sfruttamento migliaia di donne e uomini a causa della cancellazione della protezione umanitaria” e quindi favorendo “il rischio di un radicamento della criminalità organizzata nel sistema agricolo”, prosegue Omizzolo. (segue) (Rer)