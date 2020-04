Agromafie: Omizzolo (Eurispes), giro affari crescerà del 20 per cento da qui a un anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un lato la povertà, dall’altro l’isolamento sociale: la combinazione di questi due elementi è una bomba sociale, che resiste ancora ma può esplodere da un momento all’altro. Molti lavoratori stranieri, infatti, non hanno, e non avranno, accesso ai servizi sociali locali e agli aiuti economici previsti dal governo. Tanti non sono informati, vuoi perché non conoscono la lingua, vuoi perché non hanno gli strumenti per accedere all’informazione; molti altri sono invisibili, irregolari sul territorio italiano e sconosciuti ai registri anagrafici. E se in diverse campagne, da nord a sud Italia, già si stanno verificando proteste “ora inizia ad esserci un vero e proprio rischio che la condizione di grave solitudine combinata all’impoverimento si trasformi in rabbia sociale”, conclude Omizzolo. (Rer)