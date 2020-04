Pomezia: riqualificazione litorale Torvaianica, chiesto finanziamento regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto richiede un importante investimento al fine di riqualificare il nostro litorale – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – per rendere Torvaianica più sicura, più bella e più vivibile. Il mare è una delle nostre risorse più preziose, soprattutto dal punto di vista turistico: realizzare un percorso pedonale, accessibile a tutti, ecocompatibile, con un sistema di videosorveglianza ed illuminazione a led che va a potenziare la sicurezza urbana e un sistema informativo innovativo dedicato a cittadini e turisti, significa potenziare e valorizzare il nostro litorale, con uno sguardo di speranza al futuro turistico della nostra città”. Per il progetto, del valore totale di un milione e 600 mila euro, è previsto un finanziamento regionale di 1,4 milioni di euro e 200 mila euro di fondi comunali. L’apertura del bando regionale è stata prorogata a ottobre. (Com)