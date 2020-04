Coronavirus: ripartono i lavori della M4 a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori nei cantieri sono ripresi su tutte e tre le tratte (Est, Ovest e Centro), e sono state avviate le attività di preparazione al riavvio degli scavi meccanizzati con le TBM, che saranno riattivate a pieno regime la prossima settimana. In questa fase sono presenti nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti. I lavori, commissionati dal Comune di Milano, e realizzati dalla società mista concessionaria M4 partecipata dal Comune di Milano e da un raggruppamento di soci privati guidato da Salini Impregilo, erano stati interrotti in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 per contrastare la diffusione del Covid-19, che richiedeva la chiusura di tutte le attività a partire dal 22 marzo per 10 giorni e quindi fino al 5 aprile. Rimane in vigore il DPCM del 22 marzo prorogato con il DPCM del1 aprile 2020 che ammette le attività edili relative alle infrastrutture, come la costruzione della M4 purché siano attuate procedure organizzative, controlli, DPI e modalità di lavoro che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio. (Com)