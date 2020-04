Brasile: Petrobras scopre un nuovo giacimento di petrolio nel bacino di Campos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni fa Petrobras aveva notificato all'Anp di aver scoperto le prove della presenza di petrolio in un'area nel giacimento Uirapuru, nel bacino di petrolio pre-sal di Santos, ancora inesplorata. Il pozzo dove è stata riscontrata la presenza di petrolio era stato acquisito dalla società statale brasiliana nel corso di un'asta organizzata dall'Anp nel giugno 2018. Il deposito si trova a una profondità di 1.995 metri, nei pressi del pozzo di esplorazione 9-MLL-83-RJS, a circa 200 chilometri dalla costa della città di Santos (San Paolo), in un'area conosciuta informalmente come Araucaria. I diritti di esplorazione del pozzo sono detenuti da Petrobras con una quota maggioritaria del 30 per cento. Il resto delle quote sono della statunitense ExxonMobil (28 per cento), la norvegese Equinor (28 per cento) e dalla portoghese Petrogal (14 per cento). (Brb)