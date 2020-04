Coronavirus: Crimi, in 2-3 giorni governo ha ampliato a tutta regione Lombardia misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ha sottolineato in merito all'emergenza Covid-19 in Lombardia che "dopo 2-3 giorni massimo il governo ha ampliato a tutte la regione Lombardia le massime misure restrittive che potevano essere applicate. Quando l'esecutivo deve prendere delle decisioni, agisce e reagisce in base alle informazioni che vengono date dalle stesse Regioni, dalle Aziende sanitarie locali. In questo caso", ha continuato il viceministro all'Interno, "non ci sono da cercare responsabili". Crimi, intervenendo ad "Agorà", su Rai3, ha risposto in questo modo alla domanda sul fatto che Alzano e Nembro non fossero mai state identificate come zone rosse, nonostante ci fossero evidenze di inizio focolai a fine febbraio. (Rin)