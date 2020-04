Coronavirus: Bulgaria, sale a 581 numero dei contagi, 23 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi confermati da nuovo coronavirus in Bulgaria sono saliti a 581, 16 in più nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto questa mattina la task force bulgara per il Covid-19, secondo cui sono 23 i decessi in totale. L’età media delle vittime da nuovo coronavirus in Bulgaria è di 65 anni. Sono 213 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 21 in terapia intensiva. Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha disposto test sierologico per gli anticorpi per la popolazione nella città di Bansko (parte sud-occidentale del paese), dove è stata istituita la zona rossa per due settimane nel mese di marzo. I test serviranno per scoprire se la popolazione locale nella località montana è entrata in contatto con il virus, verificando se ha avuto sintomi lievi o prodotto anticorpi. (Bus)