Coronavirus: Giacomoni (FI), in Ue si profila flop storico, Conte venga in Parlamento

- Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, osserva in una nota che "il vertice europeo, come era prevedibile, si è concluso con un nulla di fatto. Troppe le divergenze e gli egoismi". Per il parlamentare, "si profila un flop storico, ovvero, nella migliore delle ipotesi, un misero compromesso al ribasso. Di fronte a questo scenario che comporterebbe conseguenze nefaste per il nostro Paese qual è l'exit strategy del governo italiano? Ha elaborato un piano 2? Come intende muoversi? Come pensa di dare alle imprese la liquidità promessa, senza l'ok dell'Europa? Queste domande - conclude Giacomoni - necessitano di una risposta immediata. Conte venga in Parlamento e spieghi al Paese cosa intende fare per entrare nella storia, come ci ricorda in ogni conferenza stampa".(Com)