Coronavirus: sindacati, accordo con Regione Lazio per servizi educativi, sociali e sanitari

E' stato sottoscritto il protocollo tra Cgil, Cisl e Uil e le rispettive categorie dei servizi pubblici e dei pensionati con Regione Lazio, Anci Lazio, Forum terzo settore e centrali cooperative del Lazio per l'attuazione di quanto previsto dal decreto "Cura Italia" all'art. 48. I servizi educativi e scolastici e le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie per persone con disabilità sono stati sospesi, ma si prevede la possibilità di rimodulare i servizi, attraverso la co-progettazione tra committenti e enti gestori. Saranno quindi concordate attività alternative per l'erogazione delle prestazioni in forma domiciliare, a distanza o nelle strutture ora chiuse, evitando aggregazione e rispondendo quanto più possibile alle richieste di sostegno degli utenti, nel rispetto delle direttive sanitarie. Si legge in una nota dei sindacati. "Si tratta di un passaggio essenziale per attuare quanto previsto dal decreto, per andare incontro alle necessità delle famiglie e degli assistiti e garantire la tutela retributiva dei lavoratori, riportando nell'ambito di scelte condivise l'attuazione delle previsioni governative. In questo modo, si danno garanzie a lavoratori e famiglie, evitando che si creino disparità sul territorio regionale sia dal punto di vista dei servizi che delle tutele lavorative", commentano Cgil, Cisl Uil, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati di Roma e del Lazio.